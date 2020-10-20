В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей

Компания HUAWEI Consumer Business Group объявила о завершении в России предварительного заказа на флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X. Его продажи стартовали 20 октября в официальном интернет-магазине HUAWEI и у официальных партнёров компании. HUAWEI MateBook X — первый ультралёгкий ноутбук серии, который веси всего 1 кг. К тому же он обладает корпусом толщиной 13,6 мм.

Новый HUAWEI MateBook X оснащён 13-дюймовым безрамочным 3K LTPS-экраном, занимающим 90 % поверхности крышки, обеспечивающим воспроизведение 100 % цветовой гаммы sRGB. Сенсорный экран ноутбука поддерживает касания по десяти точкам и управление жестами, позволяя, например, сделать скриншот с помощью проводки тремя пальцами вниз по экрану. Ноутбук заключён в прочный корпус из сплава алюминия и магния.

HUAWEI MateBook X основан на четырёхъядерном процессоре Intel Core i5 10-го поколения, имеет на борту 16 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 512 Гбайт, а также высокоскоростной модуль беспроводной сети Wi-Fi 6, обеспечивающий скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с. Благодаря передовой системе охлаждения HUAWEI MateBook X работает быстро и бесшумно.

Тачпад с расширенной площадью, обладающий функцией тактильной обратной связи HUAWEI Free Touch, распознает касания по всей поверхности и обеспечивает виброотклик. В него встроена метка HUAWEI Share, что упрощает доступ к функции «Мультискрин» при сопряжении со смартфоном или планшетом. Ноутбук оснащён новой полноразмерной клавиатурой с механизмом типа «ножницы» и ходом клавиш 1,3 мм, а также подсветкой.

HUAWEI MateBook X (процессор Intel Core i5, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD) доступен в мерцающем серебристом цвете по рекомендованной розничной цене 114 990 рублей.