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Монитор для игр ASUS TUF Gaming VG259Q имеет частоту обновления 165 Гц

Компания ASUS анонсировала игровой монитор TUF Gaming VG259Q, построенный на плоской матрице IPS с диагональю 24,5 дюйма и разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей).

Новинка обладает частотой обновления 165 Гц, а время отклика равно 1 мс. Говорится о совместимости с технологией NVIDIA G-Sync, которая помогает поднять плавность игрового процесса. Система ELMB (Extreme Low Motion Blur) обеспечивает уменьшение размытости картинки в движении.

Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Панель имеет яркость 300 кд/м2, контрастность 1000:1 и динамическую контрастность 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Упомянут фирменный набор средств GamePlus: это таймер, перекрестие прицела, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки. Технологии Flicker-Free и Low Blue Light снижают нагрузку на глаза во время продолжительных игровых сеансов.

Подставка даёт возможность использовать монитор в альбомной и портретной ориентациях. Можно регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять высоту по отношению к поверхности стола.

В арсенале новинки — 2-ваттные стереофонические динамики, интерфейсы HDMI 1.4 (×2) и DisplayPort 1.2, 3,5-миллиметровое аудиогнездо. Информации о цене пока нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: asus, монитор, игровой монитор, tuf gaming
asus, монитор, игровой монитор, tuf gaming
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