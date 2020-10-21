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Разработчики убрали защиту DRM из Raji: An Ancient Epic после жалоб игроков

Приключенческая игра Raji: An Ancient Epic про древнюю Индию, напоминающая смесь Lara Croft and the Temple of Osiris и Prince of Persia, недавно вышла в Steam. Похоже, средства защиты от копирования не позволяли многим игрокам её запустить. В итоге Nodding Heads Games решила полностью удалить DRM из своего проекта.

Команда написала:

«Вопрос DRM — всегда очень деликатная тема для игроков. DRM может быть жизненно важным для разработчиков, так как он замедляет пиратство недобросовестными людьми. Однако даже у лучших вариантов DRM будут свои проблемы. Иногда система может заблокировать честных игроков, которые не сделали ничего плохого, а иногда может нанести ущерб производительности. Тем не менее, мы хотим прояснить, что наша система DRM не влияла на производительность, чем мы очень гордимся.

Теперь, глядя на отзывы нашего сообщества, мы увидели, что слишком много людей купили игру и не смогли в неё поиграть — это неприемлемая ситуация для всех, кто работает над игрой. Кроме того, есть люди, которые по личным причинам крайне не любят DRM из-за репутации и характера технологии. Мы понимаем это мнение — в конце концов, в душе мы тоже игроки и можем понять чувства, стоящие за таким убеждением.

В целом, выслушав то, что было сказано нашим сообществом, и приложив все усилия, чтобы попытаться помочь невиновным, но пострадавшим игрокам, мы приняли решение (сегодня) удалить DRM из нашей игры с выходом этого обновления. Всё, что вам нужно сделать, это обновиться, — и защита исчезнет».

Это определённо хорошая новость, тем более что Raji: An Ancient Epic уже была взломана и распространена на торрент-трекерах. Таким образом, DRM вредит только законным обладателям. К счастью, команда Nodding Heads Games быстро отреагировала. Кроме того, студия исправила уязвимость, которая позволяла игрокам очень легко победить одного из боссов.

Steam автоматически загрузит это первое обновление для Raji: An Ancient Epic при следующем запуске клиента. Кстати, пока игра собрала очень положительные отклики среди покупателей в Steam: 93 % одобрительных оценок из более чем 300.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение,
Теги: raji: an ancient epic, drm
raji: an ancient epic, drm
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