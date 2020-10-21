Представлен флагманский смартфон Smartisan Nut R2 с 90-Гц экраном, 108-Мп камерой и 16 Гбайт ОЗУ

Компания Smartisan, как и было обещано, представила флагманский смартфон следующего поколения. Новинка дебютировала под названием Nut R2, а не Nut Pro 4, как предполагали сетевые источники.

В основу устройства лёг процессор Qualcomm Snapdragon 865, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Поддерживается работа в 5G-сетях с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

Смартфон оборудован 6,67-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с разрешением 2340 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Сенсорный слой обладает частотой отклика 180 Гц.

В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана установлена 20-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная четверная камера имеет следующую конфигурацию: 108-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный телефотоблок, 13-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой и 5-мегапиксельный макромодуль. Реализован 3-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум.

Аппарат несёт на борту до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 RAM и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью до 512 Гбайт. Упомянуты адаптер Wi-Fi 6, контроллер NFC, аудиосистема со стереодинамиками и поддержкой DTS, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 4510 мА·ч с 55-ваттной подзарядкой.

Доступны следующие варианты Smartisan Nut R2: