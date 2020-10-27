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Армия поклонников смартфонов Apple позволит компании продать больше iPhone 12

Приближение даты публикации квартальной отчётности Apple заставляет аналитиков формировать свои прогнозы. Одни сосредоточены на влиянии пандемии, другие отвлекаются на показатели объёмов продаж iPhone 12, которые стартовали лишь в текущем отчётном периоде. Опросы показывают, что лояльность клиентов Apple данной торговой марке достигает 90 %.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

По сути, это означает, что владелец iPhone одного из предыдущих поколений в девяти случаях из десяти отдаст предпочтение новому смартфону той же марки. Об этом говорят результаты опроса 800 пользователей смартфонов, проведённого специалистами RBC Capital Markets. Среди владельцев аппаратов под управлением Android степень лояльности платформе Google не превышает 71 %. Интересно также, что 24 % владельцев Android-смартфонов рассматривают в качестве следующей покупки продукцию Apple. Шестнадцать процентов респондентов выберут модель iPhone с поддержкой сетей 5G. В экосистеме Apple каждый владелец iPhone в среднем обладает ещё 1,9 других устройств этой марки.

Специалисты Raymond James отмечают, что время ожидания поставки iPhone 12 на большинстве рынков за пределами США растянулось на две или три недели. Модели серии Pro купить сложнее, их чаще нет в наличии. Если говорить о третьем квартале, то многие аналитики поддерживают собственный прогноз Apple, согласно которому спрос на планшеты iPad и ноутбуки MacBook из-за продолжающейся самоизоляции и начала учебного года позволит Apple увеличить выручку на профильных направлениях деятельности. Даже отчёт Logitech о росте спроса на аксессуары для iPad на 144 % по итогам третьего квартала внушает экспертам оптимизм. Аналитики Cowen ожидают, что в четвёртом квартале Apple успеет продать около 70 млн смартфонов.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: apple, iphone 12, iphone 12 pro, аналитика, android
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