Гиганты готовы к штурму гостиных: размеры PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили на совместных фото

Microsoft и Sony создали довольно громоздкие консоли нового поколения. Уже несколько недель мы знаем, что PS5 — самая большая игровая консоль в современной истории, но нельзя сказать, что Xbox Series X на её фоне слишком мала. В руки The Verge попали обе приставки, а также компактная Xbox Series S, и журналисты решили сделать сравнительные фото с разных ракурсов.

Microsoft и Sony использовали разные подходы к дизайну консоли следующего поколения. Это становится очевидно даже при беглом взгляде на общий вид систем, но особенно сильно проявляется, когда приставки размещаются бок о бок вертикально или горизонтально. PS5 гораздо больше, чем Xbox Series X почти во всех отношениях.

PS5 возвышается над Xbox Series X в вертикальном положении, но при горизонтальном размещении она выглядит заметно тоньше. Это позволяет, например, разместить PS5 в подставку для телевизора, где невозможно втиснуть Xbox Series X. Размещение консолей — важный вопрос, поскольку обе требуют хорошей вентиляции для отвода тепла.

PS5 имеет высоту примерно 390 мм, глубину 260 мм и ширину 104 мм, в то время как размеры Xbox Series X по тем же параметрам составляют 301 × 151 × 151 мм. А размеры Xbox Series S составляют всего 275 × 151 × 63,5 мм — последняя система стоит особняком на фоне собратьев-гигантов — в ней Microsoft удалось уместить большинство компонентов Xbox Series X в компактном корпусе, втрое уменьшив мощность графического ускорителя.

Подходы двух компаний различаются и в том, что касается доступа к внутренним компонентам. Sony позволяет владельцам PS5 открывать консоль и убирать пыль или даже расширять возможности хранения с помощью слота M.2 SSD. Xbox Series X не позволяет открывать систему, а увеличение хранилища осуществляется при помощи специализированных карт расширения.

В то время как консоли Microsoft Xbox Series X и Series S не нуждаются в съёмных подставках, Sony создала такую — её нужно перемещать в зависимости от ориентации системы (вертикальной или горизонтальной). Она имеет форму диска и крепится с помощью винта со шлицем под плоскую отвёртку к ​​нижней части консоли.

У Xbox Series X есть собственная подставка, но она несъёмная. Если консоль положить горизонтально, кажется, что она упала, поскольку подставка остаётся сбоку. Xbox Series S хорошо смотрится в любом положении без необходимости в подставке, и она явно разработана, чтобы легко поместиться внутри любой телевизионной мебели.