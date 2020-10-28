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Российские исследователи предложили лазерную «свечу» для двигателей спутников

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что российские исследователи предложили технологию лазерного зажигания топлива в силовых установках космических аппаратов.

Разработкой системы занимаются специалисты Исследовательского центра имени М. В. Келдыша (ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»). Доклад под названием «Экспериментальные исследования использования полупроводникового лазера в системе зажигания ракетных топлив» был представлен на онлайновой конференции «Ракетно-космические двигательные установки».

Российские учёные показали принципиальную возможность осуществления лазерного зажигания видов топлива кислород-водород, кислород-метан от полупроводникового лазера с волоконным выводом излучения без использования твердотельного излучателя.

Утверждается, что применение лазерной «свечи» обеспечит ряд преимуществ по сравнению с традиционными техническими решениями. В частности, упростится виброизоляция системы зажигания при размещении на борту спутника. Кроме того, будут снижены требования по термостабилизации.

«Использование лазерного зажигания на основе лазеров такого типа обеспечивает снижение веса системы зажигания ракетных двигателей, уменьшение её стоимости и упрощение запуска двигателя», — говорится в сообщении Роскосмоса. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, наука, спутник, лазер, россия
космос, наука, спутник, лазер, россия
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