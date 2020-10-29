Мышь HyperX Pulsefire Haste с датчиком на 16 000 DPI весит менее 60 граммов

В ассортименте HyperX появилась мышь игрового уровня Pulsefire Haste: проводной манипулятор уже доступен для заказа по ориентировочной цене 50 долларов США.

Новинка получила перфорированную верхнюю поверхность в виде пчелиных сот. Благодаря этому удалось снизить вес, который составляет всего 59 граммов (без соединительного кабеля).

«Сердце» устройства — датчик Pixart PAW3335 с разрешающей способностью до 16 000 DPI (точек на дюйм). Это значение можно быстро изменять на 400, 800, 1600 и 3200 DPI.

Основные переключатели TTC Golden Micro Dustproof Switch рассчитаны на 60 млн срабатываний, а в общей сложности доступны шесть кнопок. Реализована многоцветная RGB-подсветка. Во встроенной памяти можно сохранить один пользовательский профиль.

Для подключения к компьютеру служит USB-кабель HyperFlex. Частота опроса достигает 1000 Гц, максимальное ускорение — 40g. Габариты составляют 124,2 × 38,2 × 66,8 мм.

Для настройки манипулятора служит фирменное программное обеспечение HyperX NGENUITY. В комплект поставки входят специальные накладки на основные кнопки и боковые части корпуса, препятствующие скольжению.