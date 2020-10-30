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VR-гарнитура Oculus Quest 2 впятеро превзошла предыдущую модель по популярности у покупателей

Новая гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest 2, поступившая в продажу в середине октября, пользуется небывалым спросом: её популярность превзошла самые смелые ожидания Facebook.

Oculus

Oculus

Это подтвердил глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), отметивший в отчёте компании, что на Oculus Quest 2 было оформлено в пять с лишним раз больше предварительных заказов, чем на модель прошлого года. Он заявил, что выход Quest 2 стал для компании серьёзным продвижением вперёд в создании следующей вычислительной платформы.

«Я был очень впечатлён и обрадован прогрессом, которого достигли наши команды, — сказал Цукерберг в ходе телефонной конференции. — Я считаю новый продукт Quest 2 выдающимся». Он добавил, что гордится работой, которую проделали создатели новинки.

Совершенно неудивительно, что компания пока не может полностью удовлетворить спрос на новую гарнитуру виртуальной реальности. Её цена составляет $299, что на $100 дешевле предшественника, который тоже не задерживался на прилавках магазинов.

Сторонние разработчики приложений для Oculus также извлекают выгоду из притока новых пользователей. Денни Унгер (Denny Unger) из Cloudhead Labs, создавшей видеоигру Pistol Whip, говорит, что продажи игр выросли в десять раз с момента выхода Quest 2, в то время как у студии Apex Construct Fast Travel Games рост продаж составил 800 %.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: facebook, oculus, oculus quest 2, гарнитура, виртуальная реальность
facebook, oculus, oculus quest 2, гарнитура, виртуальная реальность
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