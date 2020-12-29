Разработчики Dying Light 2 прервали молчание, но лишь для обещания рассказать об игре в 2021 году

Менеджер сообщества Techland под псевдонимом Uncy на официальном Discord-сервере серии Dying Light от лица всей команды обратился к тем, кто с нетерпением ждёт релиз Dying Light 2.

Напомним, первоначально премьера Dying Light 2 была запланирована на весну уходящего года, однако в конце января польская студия объявила о переносе игры на неопределённый срок.

Разработчики тогда пообещали «опубликовать дополнительные подробности в ближайшие месяцы», но даже спустя почти год после упомянутого анонса новых заявлений подобного уровня Techland не делала.

«Счастливых праздников от команды Dying Light! Мы умираем от желания рассказать вам о ходе разработки. У нас будут свежие новости о Dying Light 2 в наступающем году!» — заверил Uncy.

Своё сообщение Uncy сопроводил новогодней версией одной из ключевых иллюстраций к Dying Light 2 — точно такую же опубликовали и в официальном микроблоге серии, но уже без обещания насчёт новостей.

В начале ноября представитель Techland, общаясь с заинтересованным игроком в Twitter, обмолвился о том, что разработка Dying Light 2 продвигается гладко. А ещё к концу мая производство вышло на завершающую стадию.

Dying Light 2 создаётся для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Ранее разработчики пообещали, что пострелизная поддержка сиквела будет не хуже, чем у первой части.