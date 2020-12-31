31 декабря Adobe прекращает поддержку Flash Player

Сегодня последний день поддержки Flash Player. 8 декабря компания Adobe выпустила последнее обновление своей мультимедийной платформы, а 31 декабря у пользователей Flash Player на Windows 10 стали появляться всплывающие окна с просьбой удалить приложение. Также скоро весь контент в интернете на базе Flash будет заблокирован.

В описании обновления разработчики пишут: «Сегодня мы выпускаем последнее обновление, мы хотим поблагодарить тех, кто разрабатывал свои продукты при помощи Adobe Flash в течение двух десятков лет. Мы гордимся тем, что Flash помог развитию интернета, добавив сайтам интерактивные анимации, возможность воспроизведения аудио, видео и браузерные игры. Компания Adobe с радостью готова помочь сформировать следующую цифровую эру».

Также в сообщении отмечается, что после 31 декабря 2020 года Adobe полностью прекратит поддержку Flash Player. А 12 января 2021 года в интернете будет заблокирован запуск всего контента, сделанного на основе данной технологии. Компания настоятельно рекомендует удалить приложение со своего компьютера.

В связи с этим Adobe начала отправлять уведомления, в котором разработчики приносят благодарность своим пользователям и просят удалить Flash Player. Для этого вынесена отдельная кнопка в нижней правой части окна. Даже компания Microsoft на данный момент занимается разработкой обновления Windows 10, после установки которого из системы будут удалены все файлы, необходимые для работы Flash Player.

Причиной прекращения поддержки Flash Player является посредственная безопасность платформы. К тому же, Flash Player является достаточно ресурсоёмким продуктом, поэтому сегодня разработчики чаще всего используют HTML5. Актуальные веб-расширения и сервисы, работающие на Flash, разработчики должны перенести на другие движки.