Отчёт «ВКонтакте» за 2020 год: увеличение выручки на 14,9 % и рост аудитории на 4,5 %

«ВКонтакте» опубликовала финансовый отчёт за 2020 год. Социальная сеть заявила о годовом росте выручки на 14,9 % и сообщила об увеличении аудитории на 4,5 %. Об этом сообщается в блоге компании.

Соцсеть остаётся крупнейшей на территории России. По данным Mediascope, ежедневно платформу посещают 47,7 % пользователей Рунета. За год аудитория сервиса достигла 73,4 миллиона человек. Общая выручка за 2020 год составила 25,4 миллиарда рублей.

Количество мини-приложений в соцсети выросло с 14 до 25 тысяч, а число их активных пользователей на 67 %. Благодаря этому, в течение года сервисом «Такси ВКонтакте» воспользовались более двух миллионов человек, а доля заказов Delivery Club через «Еду ВКонтакте» составила 3 %.

Остальные достижения:

За полгода число авторов раздела «Клипы» достигло 1,1 миллиона человек. Они опубликовали 3,5 миллиона видео. Общая аудитория раздела за полгода достигла 75,6 миллиона пользователей, из которых 16 миллионов просматривают его ежедневно;

За пять месяцев после запуска VK Donut, создатели контента заработали более 25 миллионов рублей. Число донатеров растёт на 30 % ежемесячно;

Пользователи платформы создали более 300 тысяч сайтов при помощи конструктора «ВКонтакте»;

Общее количество отправленных сообщений в четвёртом квартале составило 15 миллиардов. Показатель вырос на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания также похвасталась развитием платформ VK Connect и VK Pay. Единой учётной записью для авторизации пользуются более 17 миллионов человек. Кроме «ВКонтакте», ею можно воспользоваться для входа в Delivery Club, «Одноклассники», «Кухню на районе», Почту Mail.ru, VK Combo и другие сервисы. В будущем компания планирует подключать к ней внешних партнёров.