3DNewsНовости SoftwareОперационные системыMicrosoft избавится от старых системных ...
Новости Software

Microsoft избавится от старых системных значков в Windows 10

Microsoft наконец-то обновит значки в своей операционной системе, некоторые из которых используются со времён Windows 95. Разработчики постепенно улучшают значки Windows 10 в рамках «радикального визуального омоложения», запланированного на конец года, когда пользователям станет доступно функциональное обновление Sun Valley. О появлении новых системных значков сообщалось в марте этого года, а теперь стало известно о том, что Microsoft заменит все устаревшие значки.

Энтузиасты обнаружили новые системные значки для режима гибернации, сети, дисководов и многого другого в предварительных версиях Windows 10, которые в настоящее время тестируются инсайдерами. Эти значки относятся к библиотеке shell32.dll, которая является ключевой частью пользовательского интерфейса и используется для отображения значков в разных диалоговых окнах операционной системы.

Работа по повышению согласованности внешнего облика Windows 10 является частью масштабного плана по обновлению многих элементов пользовательского интерфейса, который реализуется в рамках проекта Sun Valley (обновление Windows 10 21H2). Ожидается, что это обновление станет доступно широкому кругу пользователей в октябре-ноябре этого года и принесёт с собой не только новые функции, но и переработанный дизайн интерфейса.

Microsoft не спешит раскрывать подробности касательно обновления Sun Valley и будущего облика интерфейса Windows 10. Ожидается, что больше информации об этом появится во время конференции для разработчиков Microsoft Build, которая состоится в конце этого месяца.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft Defender начал создавать тысячи ненужных файлов на загрузочном диске, но исправление уже создано
Новое накопительное обновление Windows 10 исправит аномально высокую загрузку CPU на некоторых компьютерах
Microsoft полностью удалит Flash Player из Windows 10 в майском обновлении
В Windows 10 21H2 функция Aero Shake будет отключена по умолчанию
Microsoft продолжит избавляться от непопулярных предустановленных приложений в Windows 10
Xiaomi представит MIUI 13 уже в следующем месяце, если слухи верны
Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, sun valley, обновление
windows 10, sun valley, обновление
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 101
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещала не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 9 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 26 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 44 мин.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 3 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 6 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 14 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 31 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 2 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 2 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 3 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 3 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.