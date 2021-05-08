Проектор BenQ TK700STi 4K HDR ориентирован на любителей игр

Компания BenQ выпустила проектор TK700STi 4K HDR, созданный специально для игр, в том числе динамичных: новинка способна формировать изображение размером от 30 до 300 дюймов по диагонали с разрешением 3840 × 2160 пикселей.

Яркость достигает 3000 ANSI-люмен, контрастность — 10 000:1. Обеспечивается возможность воспроизведения 1,07 млрд цветовых оттенков. С расстояния около 2 метров до экрана или стены можно получить картинку с диагональю 100 дюймов.

Заявлен 96-процентный охват цветового пространства Rec.709. Срок службы источника света в обычном режиме составляет 4000 часов, в режиме Eco — 10 000 часов, в режиме LampSave — 15 000 часов.

Устройство оборудовано 5-ваттным динамиком, двумя интерфейсами HDMI 2.0b, последовательным портом, разъёмом USB Type-A и стандартным 3,5-мм аудиогнездом. Габариты составляют 312 × 110 × 246 мм, вес — 3,1 кг.

Проектор подходит для использования с игровыми консолями Xbox Series X, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Среди прочего упомянуты поддержка HDR10 и небольшая задержка ввода.

Проектор BenQ TK700STi 4K HDR уже доступен для заказа по ориентировочной цене 1700 долларов США. На устройство предоставляется трёхлетняя гарантия.