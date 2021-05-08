Новому планшету Lenovo Tab M10 приписывают поддержку 5G

Сразу несколько сетевых источников сообщают о том, что китайская компания Lenovo готовит к выпуску новые планшетные компьютеры семейства Tab M10: среди них окажется первая модель серии, обладающая поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).

В частности, сведения о новинке появились в базе Google Play Console, а также в бенчмарке Geekbench. Устройство фигурирует под кодовым обозначением TB-X607Z, а на коммерческий рынок оно может выйти под именем Tab M10 5G.

Судя по имеющимся данным, планшет получит процессор Qualcomm Snapdragon 690, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Говорится о подготовке модификаций с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 11.

Известно, что компьютер будет оборудован дисплеем формата WUXGA с разрешением 1920 × 1200 точек и пиксельной плотностью 240 DPI (точек на дюйм). Информации о системе камер пока нет.

Вероятно, новинка также будет доступна в версии с поддержкой только беспроводной связи Wi-Fi. Официальный анонс может состояться уже в текущем квартале.