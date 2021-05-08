В первом квартале продажи жёстких дисков поддержали облака и офисы

Аналитики компании Trendfocus сообщили о динамике спроса на жёсткие диски в первом квартале 2021 года. В этот период всегда наблюдается значительное снижение продаж, хотя в текущем году глобальные поставки HDD за квартал упали всего на 8 %. Лидером рынка по-прежнему остаётся компания Seagate, и она ещё сильнее укрепила свои позиции.

Всего в первом квартале во всём мире поставлено 64 млн жёстких дисков. Компания Seagate отгрузила 27,54 млн накопителей (–7,7 % по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года), её ближайший конкурент — компания WDC — поставила на рынок 23,09 млн HDD (–9,9 % за квартал), а компания Toshiba отправила клиентам и в каналы продаж 13,54 млн жёстких дисков или на 7,5 % меньше, чем кварталом ранее. Таким образом, рыночная доля WDC перетекает к Seagate и Toshiba.

Больше всего в первом квартале на рынок было поставлено жёстких дисков для ноутбуков — 20,18 млн или 31,4 %. На втором месте по массовости идут HDD серверного и корпоративного назначения — 19,25 млн штук или 30 % от общего количества накопителей. Для настольных ПК за отчётный квартал отгружено 14,79 млн HDD или 23 %.

Для бытовой электроники и игровых приставок за первый квартал поставлено 9,95 млн жёстких дисков. В этом сегменте самый большой провал — без малого до 30 % за квартал.

В этом контексте очень кстати подвернулась криптовалюта Chia. Интересно будет взглянуть на статистику второго квартала.