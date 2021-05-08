3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаВ первом квартале продажи жёстких дисков...
Новости Hardware

В первом квартале продажи жёстких дисков поддержали облака и офисы

Аналитики компании Trendfocus сообщили о динамике спроса на жёсткие диски в первом квартале 2021 года. В этот период всегда наблюдается значительное снижение продаж, хотя в текущем году глобальные поставки HDD за квартал упали всего на 8 %. Лидером рынка по-прежнему остаётся компания Seagate, и она ещё сильнее укрепила свои позиции.

Всего в первом квартале во всём мире поставлено 64 млн жёстких дисков. Компания Seagate отгрузила 27,54 млн накопителей (–7,7 % по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года), её ближайший конкурент — компания WDC — поставила на рынок 23,09 млн HDD (–9,9 % за квартал), а компания Toshiba отправила клиентам и в каналы продаж 13,54 млн жёстких дисков или на 7,5 % меньше, чем кварталом ранее. Таким образом, рыночная доля WDC перетекает к Seagate и Toshiba.

Больше всего в первом квартале на рынок было поставлено жёстких дисков для ноутбуков — 20,18 млн или 31,4 %. На втором месте по массовости идут HDD серверного и корпоративного назначения — 19,25 млн штук или 30 % от общего количества накопителей. Для настольных ПК за отчётный квартал отгружено 14,79 млн HDD или 23 %.

Данные Trendfocus. Источник изображения:

Данные Trendfocus. Источник изображения: storagenewsletter.com

Для бытовой электроники и игровых приставок за первый квартал поставлено 9,95 млн жёстких дисков. В этом сегменте самый большой провал — без малого до 30 % за квартал.

В этом контексте очень кстати подвернулась криптовалюта Chia. Интересно будет взглянуть на статистику второго квартала.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски
Из-за криптовалюты Chia цены на жёсткие диски в Азии устремились вверх, перекупщики уже в деле
Квартальные финансовые показатели Seagate за год практически не изменились
Интернет вещей стал терять популярность среди руководства компаний из США и Европы
Власти Тайваня заметили, что появление передового производства TSMC в Европе маловероятно
Власти Китая обязали владельцев ЦОД отчитаться о расходах электричества на майнинг
Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS, финансовые новости и аналитика,
Теги: жёсткие диски, аналитика, финансовый отчёт
жёсткие диски, аналитика, финансовый отчёт
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 205
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 132
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 112
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 95

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon
WhatsApp пообещал не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения
10 лучших RPG в истории по версии ProGameStars.com
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию
В Южной Корее запустили самый мощный в мире лазер, который поможет раскрыть множество загадок физики
Steam-версия Resident Evil Village привлекла на запуске более 100 тыс. человек и превзошла рекорд серии 7 ч.
Менее 1 % разработчиков пытаются оспорить отказ Apple в публикации приложений в App Store 9 ч.
Новая статья: Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия 17 ч.
AWS анонсировала доступность Amazon DevOps Guru 18 ч.
Новый драйвер AMD стал вызывать проблемы с загрузкой Windows 10 20 ч.
PS5-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет позже остальных из-за «непредвиденных технических проблем» 20 ч.
Игры серии Yakuza останутся пошаговыми RPG благодаря успеху Like a Dragon и появлению Judgment 21 ч.
Microsoft отказалась от выпуска Windows 10X и будет улучшать обычную Windows 10, если слухи верны 21 ч.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 23 ч.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 23 ч.
Galax выпустила GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 с аппаратным ограничителем майнинга 26 мин.
Flexxon анонсировала X-PHY SSD со встроенными средствами ИИ-защиты 3 ч.
Новые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMac 5 ч.
В первом квартале продажи жёстких дисков поддержали облака и офисы 5 ч.
Марсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конец 6 ч.
Вице-президентом Apple по коммуникациям стала Стелла Лоу, занимавшая аналогичную должность в Cisco 6 ч.
Gigabyte готовит обновление семейств ноутбуков Aero и G-Series для геймеров 6 ч.
NASA многократно повысило стоимость услуг космического туризма и запретило выход туристов в открытый космос 7 ч.
Новые ультракомпактные компьютеры Gigabyte Brix используют процессоры Intel Jasper Lake 9 ч.
Из-за дефицита чипов и роста цен на сырьё автомобили дорожают во всём мире 9 ч.