LG Innotek продаст патенты на технологии LED и соответствующее оборудование в Китай

В скором будущем одно из дочерних предприятий корпорации LG намерено продать в Китай часть своих технологий. LG Innotek, выпускающая вибродвигатели, компоненты для панелей LCD и LED, модули камер и прочие комплектующие для смартфонов, заключит сделку с одним из предприятий из КНР.

По данным портала The Elec, в течение месяца компания распродаст оборудование, связанное с производством LED-дисплеев, находящееся на заводе в корейском городе Пхаджу. Дополнительно представители китайского бизнеса получат более 10 000 патентов, связанных с LED-панелями.

Продавая разработки, LG Innotek не только выручит деньги за свою интеллектуальную собственность, но и сбережёт около 900 тыс. долларов за счёт экономии на обслуживании этих патентов. В сумме за интеллектуальную собственность и оборудование производитель намерен выручить около 90 млн долларов.

Известно, что LG интенсивно инвестировала в развитие LED-технологий, особенно в сфере Ultraviolet (UV) LED. Решение о выходе из соответствующего бизнеса было принято ещё в октябре 2019 года. На следующий год LG Innotek пыталась продать производственные мощности в Китае и Южной Корее, но переговоры были отложены, во многом из-за пандемии COVID-19.