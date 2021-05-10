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LG Innotek продаст патенты на технологии LED и соответствующее оборудование в Китай

В скором будущем одно из дочерних предприятий корпорации LG намерено продать в Китай часть своих технологий. LG Innotek, выпускающая вибродвигатели, компоненты для панелей LCD и LED, модули камер и прочие комплектующие для смартфонов, заключит сделку с одним из предприятий из КНР.

По данным портала The Elec, в течение месяца компания распродаст оборудование, связанное с производством LED-дисплеев, находящееся на заводе в корейском городе Пхаджу. Дополнительно представители китайского бизнеса получат более 10 000 патентов, связанных с LED-панелями.

Продавая разработки, LG Innotek не только выручит деньги за свою интеллектуальную собственность, но и сбережёт около 900 тыс. долларов за счёт экономии на обслуживании этих патентов. В сумме за интеллектуальную собственность и оборудование производитель намерен выручить около 90 млн долларов.

Известно, что LG интенсивно инвестировала в развитие LED-технологий, особенно в сфере Ultraviolet (UV) LED. Решение о выходе из соответствующего бизнеса было принято ещё в октябре 2019 года. На следующий год LG Innotek пыталась продать производственные мощности в Китае и Южной Корее, но переговоры были отложены, во многом из-за пандемии COVID-19.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, разработка и производство электроники,
Теги: lg innotek, патент, led
lg innotek, патент, led
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