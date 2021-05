Sony рассказала о самых загружаемых играх в PlayStation Store в апреле

В официальном блоге PlayStation появилась публикация о самых загружаемых играх в PlayStation Store в апреле 2021 года. Sony, как обычно, представила отдельные списки лидеров на PS5, PS4, PS VR и среди условно-бесплатных проектов.

На PlayStation 5 первую позицию в США и Канаде заняла MLB The Show 21, а в Европе — FIFA 21. Следом за спортивными симуляторами в двух регионах расположился кооперативный шутер Outriders. Третье место в США/Канаде досталось Returnal, а в Европе — It Takes Two.

На PS4 лидерами стали MLB The Show 21 и Grand Theft Auto V. Последняя заняла второе место в США и Канаде, а в Европе условное «серебро» досталось FIFA 21. Замыкают первую тройку Call of Duty: Black Ops Cold War и F1 2020 соответственно.

Среди игр для VR ожидаемым лидером оказалась Beat Saber, причём сразу в двух регионах. Следом идут Superhot VR в США/Канаде и Job Simulator в Европе. А на третьих позициях эти проекты поменялись местами.

В условно-бесплатном сегменте PS Store победа в двух регионах досталась Call of Duty: Warzone. Далее идут Fortnite и Rocket League.