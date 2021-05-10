Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже

Фанаты Minecraft продолжают возводить в игре разнообразные впечатляющие постройки. Недавно они создали огромную статую 2B из NieR: Automata и мегаполис, вдохновлённый Чикаго и Нью-Йорком. А сейчас автор YouTube-канала Aderlyon Build Team соорудил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже.

В ролике ниже показывается весь процесс создания проекта в ускоренном режиме. Сначала энтузиаст построил нагромождение жилых зданий разной формы, чтобы получился большой комплекс с общей крышей. На ней автор расположил ещё несколько домов и огромные часы.

Затем на видео показывается возведение очередного занятного объекта. Aderlyon Build Team поставил в ряд несколько строений под единой прямоугольной крышей. На ней энтузиаст построил рельсы и аутентичный поезд с вагонами в форме скопления жилых домов на колёсах.

Город построен на большой платформе, висящей в небе, а рядом находится ещё несколько похожих с отдельными домами. Кроме того, возле поселения энтузиаст соорудил огромный дирижабль, который подчёркивает стимпанковый антураж.