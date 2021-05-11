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На Nintendo Switch выпустят калькулятор за 809 рублей

В магазине цифровой дистрибуции Nintendo eShop появилась страница программы под названием Calculator — это стандартный инженерный калькулятор в цифровом формате. Его выпуск на гибридной игровой консоли уже выглядит странно, но ещё больше удивляет стоимость утилиты: в русскоязычном сегменте Nintendo eShop за приложение придётся заплатить 809 руб.

Релиз Calculator состоится завтра, 12 мая, а какая компания ответственна за его выпуск в магазине, не указано. Пользователи в Сети уже отметили, что утилита по своему дизайну и функциям напоминает приложение inchCALC+ для устройств под управлением iOS и Android. На мобильных платформах оно распространяется за $4,99 (примерно 370 руб.), что в два с половиной раза дешевле, чем просят за Calculator на Nintendo Switch.

Возможно, такая высокая цена связана с политикой платформодержателя. На гибридной консоли в русскоязычном сегменте тоже нет региональных цен, и многие проекты продаются за полную стоимость. Например, после недавнего подорожания цена The Legend of Zelda: Breath of the Wild выросла до 6299 рублей.

В Сети уже активно шутят над появлением Calculator на Nintendo Switch. Пользователи говорят, что за 809 руб. можно приобрести два реальных инженерных калькулятора. Утилиту, кстати, пока нельзя купить в Nintendo eShop. Вероятно, такая возможность откроется уже после релиза.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Nintendo,
Теги: nintendo switch, калькулятор
nintendo switch, калькулятор
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