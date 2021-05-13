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Три крупные промышленные зоны Тайваня пострадали от перебоев с электроснабжением — досталось и предприятиям TSMC

До сих пор считалось, что главной проблемой Тайваня, способной в краткосрочной перспективе повлиять на производство полупроводниковых компонентов, является сильная засуха. Судьба послала местным предприятиям ещё одно испытание: проблемы с электроснабжением затронули три крупных промышленных зоны острова.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Источником проблем, как отмечает Bloomberg со ссылкой на тайваньские СМИ, стала тепловая электростанция в Гаосюне на юге Тайваня. Проблемы с подачей электроэнергии потребителям начались на четырёх блоках ТЭЦ примерно в половину третьего по местному времени. Серия повторных отключений электроэнергии затронула примерно 6,2 млн домохозяйств и три крупных промышленных зоны, включая столицу острова Тайбэй.

Предприятия TSMC в Тайнане, как отмечают источники, тоже оказались затронуты отключениями, но представители компании заявили, что кратковременное отключение питания не привело к серьёзным последствиям. Местные предприятия уже работают на пределе возможностей, пытаясь бороться с мировым дефицитом полупроводниковых компонентов, и даже малейшие перебои в их деятельности могут только усугубить ситуацию на рынке. На долю TSMC приходится 56 % мирового рынка услуг по контрактному производству чипов. Большинство предприятий компании сосредоточено на Тайване.

Пострадали от сегодняшних отключений питания и предприятия ASE Technology Holding — крупнейшего провайдера услуг по тестированию полупроводниковых чипов и их упаковке. Величина ущерба пока оценивается и не может быть уточнена. Власти Тайваня заявили, что все три крупнейших технопарка острова, в которых сосредоточено высокотехнологичное производство, в той или иной степени пострадали от перебоев с электроснабжением. Сейчас подача электроэнергии в указанные районы острова возобновлена в нормальном режиме.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: тайвань, тайваньские производители, tsmc, электропитание, перебои
тайвань, тайваньские производители, tsmc, электропитание, перебои
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