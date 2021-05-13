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Alibaba впервые отчиталась об убытках — всё из-за антимонопольного штрафа в $2,8 млрд

Китайская компания Alibaba сообщила о своём первом операционном убытке в качестве публичной компании в четвёртом финансовом квартале, поскольку огромный антимонопольный штраф, полученный в прошлом месяце, сильно отразился на её финансах. А вот выручка превзошла все ожидания.

В этом квартале выручка Alibaba составила $28,6 миллиарда, что на 64 процента больше чем годом ранее. Прибыль на акцию составила $ 1,58, что на 12 процентов превосходит показатель прошлого года. Чистый убыток Alibaba в мартовском квартале составил $850 миллионов, в то время как рынок ожидал чистой прибыли в размере $1,08 миллиарда.

Alibaba надеется, что на этом её проблемы с регулирующими органами закончатся. Они начались в ноябре прошлого года, когда было отменено первичное публичное размещение акций её дочерней компании Ant Group, работающей в сфере финансовых технологий, на сумму $34,5 миллиарда. С тех пор компания понесла потери в размере около $240 миллиардов, включая антимонопольный штраф в размере $2,8 миллиарда.

Генеральный директор Alibaba заявил, что это первый раз, когда она сообщила об операционных убытках как публичная компания. Если бы не огромный штраф, её операционная прибыль составила бы $1,64 миллиарда, что на 48 процентов больше, чем в прошлом году.

Рост доходов вызвал основной коммерческий бизнес Alibaba, который принёс компании $25 миллиардов, что на 72 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, логистический бизнес компании вырос на 101 процент в годовом исчислении. На 37 процентов выросла выручка подразделения облачных вычислений, которое стало прибыльным только в декабрьском квартале.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: бизнес, финансы, отчет, китай, alibaba
бизнес, финансы, отчет, китай, alibaba
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