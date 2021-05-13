Discord анонсировал новые функции для конкуренции с Clubhouse и обновил логотип

В прошлом месяце в приложении Discord появился новый сервис Stage Channels, дающий возможность создания виртуальных комнат для голосового общения, аналогично тому, как это происходит в соцсети Clubhouse. Теперь же разработчики анонсировали новые функции, а также представили обновлённый логотип.

Прежде всего отметим функцию Stage Discovery, которая позволяет легко искать комнаты с аудиочатами и должна помочь сервису конкурировать с аналогами, в том числе Clubhouse и Twitter Spaces. Данный инструмент также позволит видеть ленту общедоступных комнат Stage Channels. Пользователи могут слушать происходящее в той или иной комнате прямо из ленты. Если же возникнет желание стать частью аудитории, то достаточно просто зайти в виртуальную комнату. Согласно имеющимся данным, массовое распространение новой функции начнётся в следующем месяце.

Возможность поиска комнат с аудиочатами не единственная новая функция. Discord готовится ввести инструмент, который позволит продавать билеты для доступа к чатам в Stage Channels. Эта функция станет инструментом монетизации для авторов, а также дополнительным стимулом создавать больше контента. В этом месяце возможность продавать билеты для доступа к чатам в пилотном режиме получат около 50 авторов из США. Когда эта функция может стать общедоступной, пока неизвестно.

Наряду с новыми функциями Discord представил обновлённый фирменный стиль со слегка изменённым логотипом, который, как оказалось, носит имя Clyde.