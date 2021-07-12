Facebook заставила роботов мгновенно приспосабливаться к движению в любой среде

В прошлом мы уже видели роботов, которые могут танцевать, подниматься по лестнице или приносить какие-либо предметы. Однако в большинстве случаев они чётко следуют определённому алгоритму, который заложен разработчиками. Исследователи из Facebook разработали новую модель передвижения роботов Rapid Motor Adaptation (RMA), которая позволяет им адаптироваться к любой среде за считанные мгновения.

Разработчики говорят, что это первая технология, которая основана на обучении и позволяет роботу адаптироваться к окружающей среде, исследуя её и взаимодействуя с ней. Этот алгоритм позволяет осуществлять сквозное обучение, в ходе которого робот начинает понимать, как именно следует изменять положение конечностей для движения, не имея каких-либо предварительных знаний об этом. Исследователи объединили методы «обучение с подкреплением» и «обучение с учителем», благодаря чему робот может за считанные доли секунды адаптироваться к новым условиям.

В ходе реально эксперимента разработчики использовали четвероногого робопса китайской компании Unitree. В итоге оказалось, что алгоритм RMA делает робопса значительно более универсальным по сравнению со стандартной моделью без дополнительного программного обеспечения. Опубликованное видео демонстрирует, как робот с лёгкостью перемещается по песчаной, каменистой или просёлочной дороге, а также преодолевает участки с высокой травой и обилием камней. Разработчики даже разлили масло, чтобы сделать и без того скользкую поверхность более сложным препятствием, но и это не смогло остановить робопса, использующего алгоритм RMA.

Авторы проекта считают, что созданная ими технология позволит снизить стоимость роботов в будущем. Возможность адаптации к неизвестной среде в режиме реального времени будет полезна при выполнении разных задач, в том числе при проведении поисково-спасательных операций, особенно в районах, которые труднодоступны и опасны для людей.