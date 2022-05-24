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Китайский марсоход «Чжужун» переведён в спящий режим из-за пылевой бури и наступления зимних холодов

Стало известно, что китайский марсоход «Чжужун» (Zhurong) был переведён 18 мая в спящий режим из-за сильной пылевой бури и наступления зимних холодов в районе нахождения ровера на равнине Утопия. Согласно имеющимся данным, в таком состоянии он будет оставаться до середины декабря этого года.

Источник изображения: Xinhua

Источник изображения: Xinhua

Китайские учёные были вынуждены перевести «Чжужун» в спящий режим после того, как в месте его нахождения разыгралась сильная пылевая буря, которая существенно осложняет сбор энергии солнечными панелями. Кроме того, в этот период времени в районе равнины Утопия температура окружающего пространства изменяется от -20 C° днём до -100 C° ночью.

Справляться с суровыми условиями пребывания на поверхности Красной планеты «Чжужуну» помогают особенности конструкции. Например, он способен подстраивать угол наклона солнечных панелей таким образом, чтобы собирать максимально возможное количество энергии. При этом сами панели имеют специальное пылезащитное покрытие.

Источник изображения: CNSA / PEC

Источник изображения: CNSA / PEC

Орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» (Tianwen 1), который использовался для доставки «Чжужуна» на Марс, также зафиксировал с помощью одной из своих камер песчаную бурю в районе нахождения ровера. Вероятно, станция «Тяньвэнь-1» будет использоваться в дальнейшем для наблюдения за погодными условиями в месте нахождения марсохода.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: чжужун, марсоход, китай
чжужун, марсоход, китай
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