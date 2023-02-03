На YouTube появились совместные трансляции для двух пользователей

В YouTube появилась новая функция «Совместная трансляция» (Go Live Together), которая даёт возможность прямо во время потоковой трансляции пригласить гостя и вести «двойной» стрим совместно. Приглашение может быть отправлено в виде ссылки любому человеку, в том числе и зрителю этой трансляции. Гость может быть только один, но существует возможность отключить его в любой момент и пригласить кого-то другого.

«Совместная трансляция» отображается в пункте «Начать трансляцию» на закладке «Создать» в приложениях YouTube для Android и iOS. Автор трансляции может отправить ссылку любому человеку. Гость может быть только один, а «создателю требуется более 50 подписчиков для возможности проведения совместных стримов». Гостей можно чередовать, сбросив при необходимости ссылку приглашения и отправив другую. При этом совместные трансляции показывают рекламу основного канала как обычно — в начале, середине и конце трансляции.

Чтобы принять участие в стриме, нужно на мобильном устройстве открыть ссылку-приглашение, отправленную ведущим потоковой трансляции. Ссылка может быть отправлена по электронной почте, в текстовом сообщении или через любой мессенджер. Далее нужно выбрать канал, затем нажать «Присоединиться» после предложения присоединиться к комнате ожидания. Рекомендуется проверить качество звука и видео до выхода в эфир.

После начала совместной трансляции зрители увидят две полоски, расположенные вертикально друг над другом, причём лента автора будет отображаться вверху, а лента гостя — внизу.

В настоящее время эта функция доступна только для мобильных устройств, но YouTube осведомлена о том, что «многие из пользователи рады видеть эту функцию в настольной версии, чтобы вести совместную трансляцию прямо с YouTube на своём компьютере». Такая возможность пока находится в стадии изучения Google.

Кроме того для бесплатных учётных записей Gmail стала доступной трансляция вызовов Google Meet на YouTube в прямом эфире, хотя ранее это было эксклюзивной опцией Workspace.