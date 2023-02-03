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Релиз The Last of Us Part I для ПК перенесли — теперь игра выйдет после финала первого сезона сериала

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment американская студия Naughty Dog объявила о вынужденном переносе на более поздний срок ПК-версии приключенческого экшена The Last of Us Part I — ремейка оригинальной The Last of Us.

Источник изображений: Naughty Dog

Источник изображений: Naughty Dog

Напомним, The Last of Us Part I была представлена в рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2022. Уже 2 сентября 2022 года ремейк дебютировал на PS5, а до PC (Steam, Epic Games Store) обещал добраться 3 марта 2023-го.

Как стало известно, теперь релиз The Last of Us Part I на ПК ожидается 28 марта. Naughty Dog отметила, что дополнительное время позволит гарантировать, что «эта версия The Last of Us соответствует вашим и нашим стандартам».

Портал Video Games Chronicle подметил, что в результате переноса The Last of Us Part I выйдет на ПК уже после финала пользующегося популярностью у зрителей и критиков сериала HBO — развязка первого сезона намечена на 12 марта.

Предзаказы The Last of Us Part I в Steam и EGS (3579 рублей) доступны за пределами России. Игра будет «оптимизирована и улучшена» для новой целевой платформы. Дополнительными деталями обещают поделиться в ближайшее время.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Анонс, PlayStation,
Теги: the last of us part i, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
the last of us part i, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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