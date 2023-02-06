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Внедрение ChatGPT приведёт к увольнениям, но трейдеры и экономисты уверены, что им бояться нечего

Согласно последнему исследованию MLIV Pulse, ожидается, что системы искусственного интеллекта в конечном итоге заменят некоторые рабочие места в финансовом, медиа, юридическом и технологическом секторах. Поразительно, но более двух третей из 292 опрошенных работников финансового сектора не усматривают угрозы для себя со стороны ИИ и не видят применения для него в своей деятельности.

Источник изображения: pexels.com

Источник изображения: pexels.com

Искусственный интеллект разрабатывался десятилетиями. Но в последние месяцы инвесторы увидели огромные перспективы в так называемом генеративном ИИ — в первую очередь в продуктах OpenAI ChatGPT и DALL-E.

Мнения участников опроса об использовании ИИ в финансово-экономической сфере разделились почти поровну. Причём большинство опрошенных не работали с искусственным интеллектом: только 12 % использовали его, а 27 % планируют это сделать. Более половины всех респондентов заявили, что даже не рассматривают возможность использования ИИ для помощи в инвестировании.

Ответы на вопрос «Заменит ли вас ИИ в течении 3-х лет?». Источник изображения: Bloomberg MLIV Pulse

Ответы на вопрос: «Заменит ли вас ИИ в течении 3-х лет?», источник изображения Bloomberg MLIV Pulse

Это резко контрастирует с недавним ажиотажем, связанным с передовым ИИ, вызванным в том числе резким ростом интереса к ChatGPT и 10-миллиардными инвестициями Microsoft в разработчика ИИ — OpenAI. Многие компании, так или иначе связанные с разработками в области ИИ, пережили головокружительные колебания цен на их акции.

Предприятия и инвесторы соревнуются в том, чтобы именно их продукты стали нарицательными именами для технологий, ведущих диалог с человеком на равных, создающих программный код и мультимедийные материалы из простых текстовых запросов. В частности, прямо сейчас развернулось масштабное противостояние таких гигантов технологического рынка, как Microsoft, Alphabet, Meta* и Amazon, стремящихся первыми предложить самые умные инструменты искусственного интеллекта наибольшему количеству людей.

Тем не менее перспективность таких инструментов как ChatGPT остаётся сомнительной для многих инвесторов — только 49 % респондентов заявили, что планируют покупать акции с использованием технологий ИИ. Около 41 % всех респондентов намерены постепенно увеличивать долю акций технологических компаний, а 38% собираются сохранить структуру инвестирования в течение следующих шести месяцев на прежнем уровне. И это несмотря на усреднённый прогноз о падении Nasdaq 100 с текущего значения 12 573 до 12 000 к концу года.

Ответы на вопрос «Используете ли Вы ИИ в работе». Источник изображения: Bloomberg MLIV Pulse

Ответы на вопрос: «Используете ли вы ИИ в работе?», источник изображения Bloomberg MLIV Pulse

Ещё до нынешней волны интереса к ИИ вопрос о том, создаст ли интеллектуальная автоматизация больше возможностей, чем потеснит, вызывал большой интерес как у работников, так и у бизнеса, не говоря уже о военных и правительственных кругах.

Компании, которые сейчас сокращают рабочие места, одновременно инвестируют миллиарды в развитие своих возможностей ИИ. Ни одна из организаций не уникальна в этом отношении. В январе Alphabet объявила о сокращении 12 000 рабочих мест по всему миру, а главный исполнительный директор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) назвал искусственный интеллект ключевой областью инвестиций. Точно так же Microsoft объявила о своих инвестициях в OpenAI на сумму 10 миллиардов долларов на фоне запланированного увольнения 10 000 сотрудников. А компания Dell, столкнувшись с резким падением спроса на персональные компьютеры, заявила о сокращении 6650 рабочих мест.

Большинство инвесторов, опрошенных MLIV Pulse, считают эти увольнения оправданными или даже недостаточными. Только 11 % опрошенных не одобряют сокращения, а 13 % считают их преждевременными.

«Между технологическими компаниями грядут широкомасштабные войны ИИ», — утверждает профессор компьютерных наук Саутгемптонского университета Венди Холл (Wendy Hall).


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: openai, chatgpt, искусственный интеллект, сокращения
openai, chatgpt, искусственный интеллект, сокращения
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