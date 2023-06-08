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Санкционная война США и Китая пока не затронет южнокорейских производителей чипов памяти

Торговая война между США и Китаем может ударить по южнокорейским производителям микросхем, поскольку значительная часть их производства находится в Поднебесной. Однако эти последствия не будут долговременными, считают аналитики Fitch Ratings.

Источник изображения: Laura Ockel / Pixabay

Источник изображения: Laura Ockel / Pixabay

Как поясняют эксперты, США ищут возможности ограничить Китаю доступ к оборудованию для производства передовых полупроводниковых микросхем. В результате под ударом могут оказаться китайские фабрики южнокорейских компаний Samsung Electronics и SK hynix. У первой в Китае расположены 40 % от общего объёма доступных мощностей для выпуска чипов флеш-памяти NAND. А у SK hynix в Китае находятся около 40—50 % процентов мощностей для производства чипов DRAM и 20 % мощностей для выпуска флеш-памяти NAND.

«Мы не думаем, что это приведёт к долговременным перебоям в поставках, так как обе компании, вероятнее всего, выберут Южную Корею основной площадкой для своих производств и инвестиций», — говорится в отчёте Fitch Ratings, который цитирует издание CNBC.

В октябре прошлого года правительство США приняло законы, запрещающие поставки в Китай оборудования для производства передовых микросхем. Американские власти опасаются, что Китай будет использовать эти технологии для повышения своего военного потенциала. Поддержать инициативу запрета согласились Нидерланды и Япония.

Компании Samsung Electronics и SK hynix являются двумя крупнейшими в мире производителями чипов памяти. Третье место принадлежит американской компания Micron. Заводы компаний, расположенные в Китае, производят микросхемы согласно зрелым и передовым технологическим процессам. И на эти предприятия ограничения, введённые США, не распространяются. Чипы памяти производятся на них как для рынка Китая, так и на экспорт. По данным Korea Times, оба южнокорейских гиганта получили разрешение до октября этого года поставлять новое оборудование, в составе которого используются американские технологии, на свои китайские фабрики.

В мае Китай запретил использование продуктов Micron в критически важной информационной инфраструктуре. По мнению Fitch, Samsung и SK hynix «в результате этого на самом деле могут получить выгоду от более высоких цен на чипы памяти в Китае. Однако вероятнее всего, последствия будут менее значительными, и Micron просто переориентирует поставки производящихся в Китае чипов за пределы Поднебесной, что в свою очередь может привести к снижению цен чипов памяти на мировом рынке».

Как пишет CNBC, власти США призвали Южную Корею не позволить другим производителям чипов памяти занять место Micron в Китае. Согласно финансовому отчёту Micron за 2022 год, около 10 % от общей выручки компании пришлись на Китай. Аналитики Fitch считают, что два южнокорейских производителя чипов как минимум частично заполнят лакуны, оставленные Micron на китайском рынке.

«Поскольку в настоящее время рынок перенасыщен предложением, будет сложно отследить, какая часть от утраченного объёма микросхем Micron будет восполнена за счёт корейских производителей», — указывают эксперты.

В то же время они считают, что риски в перспективе могут возрасти, если США и Китай продолжат накладывать друг на друга более серьёзные ограничения. Это в конечном итоге может повлиять на стоимость и доступность полупроводниковых компонентов в цепочках поставок.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: торговая война, сша, китай, южная корея, sk hynix, samsung electronics, micron, dram, nand
торговая война, сша, китай, южная корея, sk hynix, samsung electronics, micron, dram, nand
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