EK Water Blocks представила компоненты для СЖО профессионального уровня

Словенская компания EK Water Blocks анонсировала семейство компонентов EK Professional Line, предназначенных для использования в составе специализированных систем жидкостного охлаждения (СЖО).

Речь идёт о профессиональных решениях для серверов, рабочих станций, центров обработки данных и пр. Компоненты отличаются применением высококачественных материалов и увеличенным сроком службы.

В частности, анонсированы решения EK-Pro Manifold — специализированные модули для распределения охлаждающей жидкости. Эти изделия доступны в вариантах с возможностью подключения двух водоблоков центральных процессоров и двух водоблоков видеокарт, а также двух водоблоков центральных процессоров и четырёх водоблоков видеокарт.

Кроме того, анонсированы наборы EK-Pro Quick Disconnect Kits, применение которых позволит быстро размыкать контур системы охлаждения без необходимости слива жидкости. Комплекты доступны в версиях для СЖО центрального процессора и графического ускорителя. В состав наборов входят патрубки, фитинги, крепёж и другие элементы.

Более подробную информацию о компонентах EK Professional Line можно найти здесь.