Huawei по силам уложить NVIDIA и Qualcomm на лопатки за пару лет

Для многих американских компаний китайский рынок является важнейшим источником выручки, и ответить на выпады американских властей местные производители могут не политическими мерами, а чисто экономическими. Этого будет достаточно, чтобы подорвать благополучие гигантов технологического сектора.

На квартальной отчётной конференции руководство NVIDIA сдержанно комментировало степень влияния вспышки коронавируса на собственный бизнес в первом квартале. Примерный ущерб оценивается в $100 млн, половина этой суммы приходится на игровой сегмент, вторая половина — на серверный. Сама NVIDIA степень зависимости от китайского рынка раскрывает только на игровом направлении — в КНР формируется примерно 30 % её профильной выручки. Серверный сегмент каждый квартал варьирует аналогичный показатель, поэтому в этой сфере NVIDIA точных цифр не называет.

Зато аналитики Stimson Center со страниц издания Asia Times упоминают о возможных способах влияния Huawei на бизнес крупнейших своих американских конкурентов. Qualcomm напрямую конкурирует с дочерней компанией Huawei (HiSilicon) в сфере разработки процессоров для мобильных устройств. Эта же китайская компания создаёт процессоры серии Ascend для систем искусственного интеллекта, которые номинально могут считаться соперниками графических процессоров NVIDIA, применяемых в аналогичной среде.

Авторы прогноза находят в себе смелость заявить, что если бы Huawei опустила цены на свою продукцию на 30 %, американским конкурентам пришлось бы покинуть не только китайский, но и весь азиатский рынок. Снижение операционной прибыли буквально «обескровило» бы NVIDIA за полтора года, а для «расправы» над Qualcomm потребовалось бы около двух лет. Сценарий предусматривает, что после этого обе компании не смогли бы финансировать разработки и исследования в нужных объёмах, и это обернулось бы для них проблемами не только на китайском, но и на глобальном рынке.