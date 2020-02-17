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Немецкий суд запретил Tesla вырубку леса под строительство Гигафабрики

В минувшее воскресенье немецкий суд обязал Tesla прекратить расчистку лесных угодий невдалеке от Берлина в рамках подготовки к строительству завода по производству электрических автомобилей и аккумуляторов после того, как местные активисты выразили озабоченность по поводу его воздействия на природу и водоснабжение, сообщает Reuters.

REUTERS/Pawel Kopczynski

REUTERS/Pawel Kopczynski

Решение было принято Высшим административным судом Берлина-Бранденбурга после того, как государственное экологическое управление дало зелёный свет на расчистку 92 га леса для завода. Однако разрешение на строительство здания Гигафабрики Tesla ещё не было предоставлено, а это означает, что компания Илона Маска начала вырубку на свой страх и риск.

Поскольку Tesla должна была завершить вырубку деревьев всего за три дня, суд велел автомобильной компании временно прекратить работы, чтобы можно было рассмотреть возражения группы защитников окружающей среды Gruene Liga Brandenburg (Зелёная лига Бранденбурга).

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, комментарии последних событий,
Теги: tesla, завод, электромобиль, суд
tesla, завод, электромобиль, суд
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