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Intel подготовила новые комплекты разработки систем с процессорами Tiger Lake

Компания Intel, как известно, сейчас работает над мобильными процессорами 11-го поколения, также известными как Tiger Lake, которые будут использовать новые архитектуры CPU и GPU. И судя по всему, процесс разработки новых чипов уже перешёл в ту стадию, когда Intel предоставляет комплекты для разработки производителям компьютеров.

В таможенной базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилась свежая запись о регистрации новых комплектов для разработчиков, которые называются Tiger Lake Si Only Upgrade Kit (Beta). О том, что данный комплект предназначен именно для производителей компьютеров, говорят слова «Si Only», то есть «System integrator only», что переводится как «Только для системных интеграторов».

Что именно входит в указанные в базе комплекты, не уточняется. Отметим, что всего было зарегистрировано два комплекта (UMTU5KIS2B и UMTU5KIS3B), и каждый из них обозначен как «Upgrade kit», то есть комплект для обновления неких уже имеющихся систем.

Существует теория, что данные новые комплекты представляют собой дискретные видеокарты Intel Xe DG1 и предназначены для того, чтобы разработчики смогли обеспечить совместную работу данного GPU и встроенной графики процессоров Tiger Lake, которая, к слову, будет очень похожа на GPU данной видеокарты. В обоих случаях речь идёт и графике 12-го поколения с 96 исполнительными блоками, и, возможно, Intel хочет сделать так, чтобы эти GPU работали совместно. Но пока это не более чем теория, и что именно представляют собой зарегистрированные комплекты для разработчиков, мы вряд ли когда-то узнаем.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: tiger lake, intel, intel xe, разработка, процессор
tiger lake, intel, intel xe, разработка, процессор
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