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Стали известны внешний вид и технические характеристики часов Samsung Galaxy Watch 3

За месяц до презентации новых смартфонов Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2, которая состоится 5 августа в рамках мероприятия Unpacked, компания Samsung представит новые умные часы Galaxy Watch 3.

Сетевые источники сообщают, что Galaxy Watch 3 будут доступны с экранами диагональю 1,2 и 1,4 дюйма в корпусах из нержавеющей стали и из титанового сплава для обоих вариантов. Дисплеи устройств будут защищены покрытием Corning Gorilla Glass DX. По данным ресурса SamMobile, новинка получит 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт флеш-памяти. В качестве ОС новые умные часы Samsung будут использовать Tizen 5.5.

В оснащение новинки также войдут модуль GPS и LTE-модем. Часы смогут предложить полноценную защиту в соответствии со степенью IP68 и американским военным стандартом MIL-STD-810G.

Источник также сообщил о размерах устройства. Габариты старшей модели составят 45 х 46,2 x 11,1 мм. Младшая будет собрана в корпусе размером 41 x 42,5 x 11,3 мм. Емкость батареи старшей версии составит 340 мА·ч, младшей — 247 мА·ч.

Редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) на своей странице в Twitter опубликовал первые фотографии умных часов Samsung Galaxy Watch 3.

Что касается функций новинки Galaxy Watch 3, то они будут схожи с возможностями Galaxy Watch Active 2. Новинка сможет следить за пульсом и артериальным давлением, а также регистрировать ЭКГ. С последней функцией пока не всё ясно. У той же модели Galaxy Watch Active 2, вышедшей на рынок около года назад, ЭКГ работает только на рынке Южной Кореи. Для её использования на других рынках компании сперва необходимо договорится с местными регуляторами. Возможно, к анонсу Galaxy Watch 3 этот вопрос наконец будет решён.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: смарт-часы, умные часы, samsung, galaxy, galaxy watch
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