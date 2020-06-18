Xiaomi наконец-то выйдет на глобальный рынок умных часов, но без новинок

В сегменте фитнес-браслетов компания Xiaomi зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих игроков. Её Mi Band продаются миллионами. Но ниша смарт-часов для китайского производителя является относительно новой. Лишь в прошлом году Xiaomi представила сначала модель Mi Watch, а спустя месяц — Mi Watch Color. Правда, эти устройства продавались только на территории Китая.

Как сообщает ресурс GSMArena, компания всё-таки решилась на то, чтобы выпустить Xiaomi Mi Watch Color на глобальный рынок. Однако данные смарт-часы будут продаваться под другим именем — Mi Watch Revolve. Название умного гаджета было обнаружено в приложении Mi Watch.

Интересно отметить, что на YouTube уже появилось видео распаковки смарт-часов и его автор утверждает, что достались они ему проще некуда — он приобрёл их на AliExpress за 90 евро. Тогда как на официальном сайте Xiaomi часы Mi Watch Color продают за $85.

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Revolve смогут предложить 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454 × 454 точки, наличие GPS, NFC, аккумулятор емкостью 420 мА·ч, а также защиту от воды 5АТМ.

Устройство имеет 10 режимов тренировок, может измерять пульс и уровень кислорода в крови, а также ведёт анализ качества сна.