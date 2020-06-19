Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ»

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) опубликовал рентгеновскую карту всего неба, сформированную на основе данных от телескопов ART-XC и eROSITA на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

Напомним, что названный аппарат около недели назад завершил свой первый обзор всего неба. В настоящее время продолжается работа по построению карты и определению числа источников, обнаруженных в ходе сканирования.

Российские учёные обрабатывают данные с одной стороны неба, а немецкие специалисты (телескоп eROSITA создан в Германии) работают с рентгеновскими фотонами, пришедшими с другой половины неба. На иллюстрации представлена карта всего неба, построенная исследователями двух научных консорциумов.

В самом центре карты находится сверхмассивная чёрная дыра с массой 4 миллиона солнечных масс. Млечный путь выглядит как тёмная полоса из-за того, что молекулярный газ и пыль в плоскости галактики поглощают рентгеновские лучи.

«Три четверти всех объектов на этой карте — это далёкие квазары и ядра активных галактик, т.е. сверхмассивные чёрные дыры, излучающие за счёт падения на них вещества. Они находятся далеко за пределами Млечного пути на расстояниях в сотни миллионов и миллиарды световых лет от нас», — говорится в публикации ИКИ РАН.