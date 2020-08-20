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Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа

Компания Top Hat Studios и разработчик Suzaku объявили о том, что 2,5D-хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа, а осенью появится на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PlayStation Vita. Игра описывается как возвращение к корням жанра, а её создатели вдохновляются Clock Tower и Fatal Frame.

Действие Sense: A Cyberpunk Ghost Story разворачивается в 2083 году в Нео-Гонконге. Девушка по имени Мэй Лин Мак попадает в водоворот сверхъестественного ужаса. По мере того, как она глубже погружается в вековую тайну, героиня вынуждена подвергнуть сомнению своё восприятие реальности и доверие к кибернетическим глазам.

Под неоновым светом антиутопии киберпанка руины «Апартаментов Чонг Синг» скрывают кровавый секрет, связанный с китайским фольклором и инновациями индустриального будущего. Мэй Лин должна разузнать подробнее об этом месте, собрать воедино истории четырнадцати заблудших душ и раскрыть правду о собственном семейном проклятии.

В Sense: A Cyberpunk Ghost Story игрокам нужно исследовать каждый уголок мира, чтобы продвигаться по сюжету. Разработчики обещают богатую мифологию игры: каждая локация расскажет подробности о Нео-Гонконге и других вещах, включая геополитику. Вы также будете встречать призраков, которые могут причинить вам вред, а вы им — нет. Святыни, подношения и решение загадок будет вашим единственным оружием. К слову, в «Апартаментах Чонг Синг» нет контрольных точек или автосохранений, поэтому вам придётся время от времени возвращаться к точке сохранения в виде телевизора.

Игра будет переведена на русский язык.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: sense: a cyberpunk ghost story, top hat studios, suzaku, хоррор
sense: a cyberpunk ghost story, top hat studios, suzaku, хоррор
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