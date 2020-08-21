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Новый патч Fall Guys лишил ПК-версию эксклюзивных предметов

Разработчики несерьёзной соревновательной аркады Fall Guys: Ultimate Knockout из независимой студии Mediatonic в официальном микроблоге игры объявили о выходе очередного обновления.

Патч носит «тайный» характер и предназначен для обеих целевых платформ — PC (Steam) и PS4. С выходом заплатки, в частности, на консоли Sony появились прежде эксклюзивные для ПК костюмы по мотивам игр Valve.

Разработчики также увеличили максимальное количество участников для режима «Покорение вершины» до 15, а длительность «Командного хвоста пистолетом» и «Королевской заварушки» — до полутора минут.

Помимо прочего, в Mediatonic позаботились, чтобы отныне Fall Guys: Ultimate Knockout не допускала два подряд командных этапа — каждый следующий режим выбирается случайным образом, но подобные ситуации имели место слишком часто.

В Mediatonic отметили, что «многие из этих изменений» стали ответом на обратную связь сообщества: команда разработки Fall Guys: Ultimate Knockout прислушивается к пожеланиям игроков.

Ранее авторы запустили благотворительную «битву брендов»: компании соревнуются в щедрости за шанс добавить в игру собственный облик. В настоящее время в гонке лидирует производитель биде с суммой чуть больше $420 тыс.

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа. На данный момент проект доступен лишь на PC и PS4, но в будущем может появиться и на других платформах — пока же этому мешает соглашение на эксклюзивность с Sony.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Премьера, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: fall guys: ultimate knockout, mediatonic, devolver digital
fall guys: ultimate knockout, mediatonic, devolver digital
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