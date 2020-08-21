Новый патч Fall Guys лишил ПК-версию эксклюзивных предметов

Разработчики несерьёзной соревновательной аркады Fall Guys: Ultimate Knockout из независимой студии Mediatonic в официальном микроблоге игры объявили о выходе очередного обновления.

Патч носит «тайный» характер и предназначен для обеих целевых платформ — PC (Steam) и PS4. С выходом заплатки, в частности, на консоли Sony появились прежде эксклюзивные для ПК костюмы по мотивам игр Valve.

Разработчики также увеличили максимальное количество участников для режима «Покорение вершины» до 15, а длительность «Командного хвоста пистолетом» и «Королевской заварушки» — до полутора минут.

Помимо прочего, в Mediatonic позаботились, чтобы отныне Fall Guys: Ultimate Knockout не допускала два подряд командных этапа — каждый следующий режим выбирается случайным образом, но подобные ситуации имели место слишком часто.

We just stealthily made a few changes to the game 👀



S N E A K Y

U P D A T E



👌 Valve costumes will now be available in the store on PS4

👌 Max player count for Fall Mountain is now 15

👌 Team Tail Tag and Royal Fumble timer is now 1:30

👌 No more back to back team games — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 20, 2020

В Mediatonic отметили, что «многие из этих изменений» стали ответом на обратную связь сообщества: команда разработки Fall Guys: Ultimate Knockout прислушивается к пожеланиям игроков.

Ранее авторы запустили благотворительную «битву брендов»: компании соревнуются в щедрости за шанс добавить в игру собственный облик. В настоящее время в гонке лидирует производитель биде с суммой чуть больше $420 тыс.

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа. На данный момент проект доступен лишь на PC и PS4, но в будущем может появиться и на других платформах — пока же этому мешает соглашение на эксклюзивность с Sony.