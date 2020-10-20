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Башенный кулер Deepcool AS500 с пятью тепловыми трубками и подсветкой стоит $59

Компания Deepcool выпустила процессорный охладитель AS500, оснащённый многоцветной адресуемой подсветкой и 140-миллиметровым вентилятором с относительно небольшим уровнем шума.

Решение имеет классическую башенную конструкцию. Через радиатор с габаритами 140 × 49 × 159 мм проходят пять U-образных тепловых трубок диаметром 6 мм. Для них не предусмотрен непосредственный контакт с крышкой процессора.

Вентилятор вращается со скоростью от 500 до 1200 оборотов в минуту; управление осуществляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Поток воздуха достигает 120 кубических метров в час, а уровень шума при этом не превышает 26 дБА. Создаваемое давление — 1,14 мм водного столба.

Изменять режимы работы подсветки можно при помощи небольшого контроллера, входящего в комплект поставки, а также через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync, MSI Mystic Light Sync или Razer Chroma RGB.

Кулер совместим с процессорами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и с чипами Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155. Общие габариты составляют 142 × 98 × 164 мм, вес — 1030 г.

Приобрести охладитель Deepcool AS500 можно уже сейчас; цена — 59 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: deepcool, кулер, система охлаждения, охлаждение
deepcool, кулер, система охлаждения, охлаждение
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