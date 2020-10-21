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Netflix прогнозирует, что в этом году у неё будет 200 млн подписчиков

Недавно потоковая видеослужба Netflix перешла в России на рубли и на русский язык в своём интерфейсе. Теперь компания опубликовала результаты своего последнего квартала (PDF). Служба немного не оправдала собственных прогнозов, сумев привлечь «лишь» 2,2 млн клиентов по всему миру за 3 месяца вместо ожидаемых 2,5 млн.

Впрочем, компания ранее уже предупредила, что это может произойти ввиду аномально высокого роста количества подписок в начале года, связанных с карантинными мерами против COVID-19. Слишком много людей оставались дома и по этой причине многие решили подписаться на потоковую службу.

Тем не менее, по прогнозам компании, в четвёртом квартале этого года у неё прибавится около 6 млн новых клиентов, в результате чего общее количество подписчиков во всём мире увеличится до 201 млн. Netflix прямо не упомянула в отчёте споры, возникшие после выпуска фильма «Милашки», а также не прокомментировала отказ от предоставления новым клиентам бесплатной пробной версии. Но компания заявила, что удержание текущих подписчиков остаётся на хорошем уровне, а вовлечённость членов семьи в третьем квартале 2020 года значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Если компании удастся соответствовать своему прогнозу четвёртом квартале, то в этом году она легко превзойдёт прошлый рекорд, когда в 2018 году она привлекла 28,6 миллионов подписчиков.

Как сообщает Netflix, производство таких громких сериалов, как «Очень странные дела», возобновилось, а некоторые сериалы и фильмы, которые дебютировали в 2020 году, пользуются высокой популярностью. Например, по количеству зрителей «Академия Амбрелла» набрала 43 млн просмотров за первые 28 дней, «Бессмертная гвардия» — 78 млн, а «Проект „Сила“» — 75 млн. Netflix по-прежнему собирается выпускать больше оригинального контента в каждом квартале 2021 года.

Руководители Netflix также отметили рост конкуренции с запуском Peacock, а также стратегическую переориентацию Disney на Disney+ и другие потоковые сервисы. В письме они сказали, что «рады» конкурировать с этими службами, и добавили, что кабельное телевидение, видеоигры, TikTok и YouTube тоже привлекают большое внимание и экранное время потенциальных зрителей.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: netflix, потоковое видео, потоковый сервис, прогнозы
netflix, потоковое видео, потоковый сервис, прогнозы
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