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Слухи: NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти

Компания NVIDIA решила отказаться от выпуска версий видеокарт GeForce RTX 3080 с 20 Гбайт и RTX 3070 с 16 Гбайт видеопамяти, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой сразу на два источника в рядах партнёров компании. Ожидалось, что эти версии будут представлены в декабре этого года, однако производитель в итоге отказался от этих планов.

VideoCardz указывает, что NVIDIA решила не отложить, а именно отказаться от выпуска версий графических ускорителей с удвоенным объёмом видеопамяти. Согласно более ранней информации, компания также отказалась от идеи выпуска версии GeForce RTX RTX 3070 Ti на базе платы PG141 SKU 0. Таким образом к «списку несостоявшихся релизов» можно добавить модели RTX 3070 16GB (PG141 SKU5) и RTX 3080 20GB (PG132 SKU20).

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Ожидалось, что модель GeForce RTX 3080 20 Гбайт памяти станет ответом на новые флагманские графические решения AMD Radeon RX 6900 (XT) и Radeon RX 6800 (XT) на базе GPU Navi 21, которым прогнозируют по 16 Гбайт видеопамяти. Точная причина отказа от выпуска версии GeForce RTX 3080 с 20 Гбайт видеопамяти остаётся неизвестной. Однако по мнению одного из источников, она может заключаться в трудностях с производством памяти нового стандарта GDDR6X и низкой доле выхода годных чипов. В то же время непонятно, почему та же участь постигла модель GeForce RTX 3070 16 Гбайт, ведь она должна была использовать модули памяти GDDR6, производство которых уже давно отлажено.

Что касается планов относительно выпуска модели GeForce RTX 3060 Ti, то они, по словам VideoCardz, остаются неизменными. Более производительная Ti-версия будет представлена раньше обычной. Она будет использовать плату PG190 SKU 10. Согласно последним данным, её анонс запланирован на середину ноября. Однако сама NVIDIA пока не определилась с точной датой.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
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