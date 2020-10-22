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Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны

Недавно закончилось открытое бета-тестирование Call of Duty: Black Ops Cold War на ПК, PS4 и Xbox One. Все желающие могли опробовать многопользовательский режим игры, а некоторые энтузиасты уже даже отметились интересными достижениями в нём. Одним из таковых стал стример DeanoBeano. Он развлекался в проекте, используя в качестве контроллера барабаны. С этим нетипичным средством управления игрок совершил зрелищное убийство вслепую из снайперской винтовки.

Необычное устранение противника демонстрируется в ролике ниже. DeanoBeano стоял в здании и смотрел через оптический прицел снайперской винтовки в точку, откуда могли появиться враги. Вскоре соперник выглянул из-за угла, но стример не успел вовремя ударить по барабанам и промахнулся. Затем он начал стрелять по стене, пытаясь вслепую попасть в противника. Спустя несколько выпущенных пуль DeanoBeano достиг цели, причём совершил убийство в прыжке и без использования оптического прицела. Естественно, ему повезло, но учитывая способ управления и описанные условия, такое устранение врага выглядит впечатляюще.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Прочесть о доступных к покупке изданиях игры можно здесь.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty: black ops cold war, treyarch, raven software, activision blizzard, шутер
call of duty: black ops cold war, treyarch, raven software, activision blizzard, шутер
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