Кнопочный телефон BQ 2824 Tank T оснащён термометром и фонариком

Российский бренд BQ представил кнопочный мобильный телефон 2824 Tank T: аппарат, рассчитанный на сотовые сети GSM, можно приобрести уже сейчас по цене 2790 рублей.

Разработчик называет новинку первым и единственным на российском рынке мобильным телефоном со встроенным термометром. Данная особенность, как утверждается, является особенно актуальной с учётом нынешней эпидемиологической ситуации.

Измерение температуры осуществляется бесконтактным способом при помощи инфракрасного излучения, которое фиксируется встроенными датчиками. При сканировании поверхности тела считывается информация с нескольких точек. Телефон не нужно долго фиксировать и удерживать — он покажет значение уже через две–три секунды.

Аппарат оборудован процессором MediaTek MT6261D, 2,8-дюймовым дисплеем формата QVGA с разрешением 320 × 240 точек, FM-тюнером, контроллером Bluetooth и слотом для карты microSD вместимостью до 32 Гбайт. Кроме того, предусмотрены 0,08-мегапиксельная камера и встроенный фонарик.

Телефон имеет размеры 120,0 × 60,0 × 17,2 мм и весит 135 г. Применён аккумулятор ёмкостью 1800 мА·ч, подзарядка которого осуществляется через разъём Micro-USB.