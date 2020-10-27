3DNewsНовости SoftwareигрыКомпьютеру было больно: игрок собрал все...
Новости Software

Компьютеру было больно: игрок собрал все бочки, сундуки и ящики в Baldur's Gate 3 и подорвал их

Автор YouTube-канала naam achternaam недавно отметился занятным экспериментом в Baldur's Gate 3. Он решил испытать проект, а заодно и свой компьютер, на прочность: энтузиаст собрал все бочки, ящики и сундуки на одной локации в игре и подорвал их. Интересно, что игра не вылетела с критической ошибкой из-за внезапного скачка нагрузки, однако кадровая частота быстро упала буквально до слайд-шоу.

На организацию эксперимента naam achternaam потребовалось много времени, поскольку партия из четырёх героев в Baldur's Gate 3 может переносить за один раз лишь несколько взрывающихся бочек и сундуков. То есть энтузиасту приходилось постоянно возвращаться в лагерь, где он накапливал контейнеры. Сам процесс взрыва демонстрируется в ролике ниже.

Сначала naam achternaam показал горы бочек, сундуков и ящиков, а затем бросил две бомбы. Началась цепная реакция, которая быстро снизила кадровую частоту до минимума. Количество взрывов зашкаливало, поэтому странно, что Baldur's Gate 3 не вылетела с критической ошибкой. Тем временем пользователи в комментариях посочувствовали центральному процессору и видеокарте naam achternaam, которым пришлось обрабатывать эту колоссальную нагрузку. Жаль, что энтузиаст не указал спецификации своего ПК.

Baldur's Gate 3 уже вышла в раннем доступе Steam и Google Stadia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Моддер добавил в Baldur’s Gate 3 возможность сыграть за гоблина, минотавра и свежевателя разума
По следам Baldur’s Gate 3: в раннем доступе вышла тактическая RPG Solasta: Crown of the Magister на основе D&D
Larian Studios рассказала о тестировании Baldur’s Gate 3 — студия использовала бота для поиска ошибок
Спидраннер прошёл первый акт в Baldur's Gate 3 всего за семь минут, не участвуя в сражениях
Разработчики Baldur’s Gate 3 решили проблему с сохранениями из-за первого крупного патча
Проблемы на старте продаж, неудачный первый крупный патч и статистика смертей: авторы Baldur’s Gate 3 обратились к игрокам
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG,
Теги: baldur's gate 3, larian studios, rpg
baldur's gate 3, larian studios, rpg
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 141
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 137
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 112

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 12 мин.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 45 мин.
Пандемия обрушила доходы российской IT-отрасли на 40 % по данным Минцифры 4 ч.
Приложение ClipDrop позволит легко переносить реальные объекты в Photoshop и другие редакторы 4 ч.
Netflix снимет сериал по мотивам франшизы Assassin's Creed 5 ч.
FIFA 21 выйдет на консолях нового поколения 4 декабря 5 ч.
Apple Music для Android теперь умеет сводить треки для плавных переходов. В версии для iOS такого нет 6 ч.
Дополнение с управляемым Вергилием для оригинальной Devil May Cry 5 выйдет 15 декабря 7 ч.
Число игроков в DiRT Rally 2.0 превысило 9 миллионов человек 7 ч.
Акции SAP рухнули на 21 %, несмотря на неплохие итоги квартала 8 ч.
Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей» 13 мин.
Подключение Xbox Series X и видеокарт NVIDIA Ampere через некоторые AV-ресиверы с HDMI 2.1 обеспечит лишь чёрный экран 2 ч.
В прошлом месяце число активных iPhone перевалило за 1 миллиард 3 ч.
Waymo и Daimler будут вместе разрабатывать самоуправляемые грузовики 3 ч.
Прототип первого в мире электронного калькулятора продаётся за $50 000 5 ч.
Apple пытается создать прочное покрытие для гибких дисплеев, но гибкий iPhone вряд ли появится скоро 6 ч.
Представлены оверклокерские платы MSI MEG B550 Unify и Unify-X, которым позавидуют многие модели на X570 6 ч.
Компьютер Apple iMac с ARM-процессором A14T выйдет в первой половине 2021 года 6 ч.
HMD Global планирует вывести Nokia в лидеры рынка смартфонов в ближайшие годы 6 ч.
СХД Huawei Dorado 18600 v6 поставила абсолютный рекорд в тестах SPC-1 6 ч.