Компьютеру было больно: игрок собрал все бочки, сундуки и ящики в Baldur's Gate 3 и подорвал их

Автор YouTube-канала naam achternaam недавно отметился занятным экспериментом в Baldur's Gate 3. Он решил испытать проект, а заодно и свой компьютер, на прочность: энтузиаст собрал все бочки, ящики и сундуки на одной локации в игре и подорвал их. Интересно, что игра не вылетела с критической ошибкой из-за внезапного скачка нагрузки, однако кадровая частота быстро упала буквально до слайд-шоу.

На организацию эксперимента naam achternaam потребовалось много времени, поскольку партия из четырёх героев в Baldur's Gate 3 может переносить за один раз лишь несколько взрывающихся бочек и сундуков. То есть энтузиасту приходилось постоянно возвращаться в лагерь, где он накапливал контейнеры. Сам процесс взрыва демонстрируется в ролике ниже.

Сначала naam achternaam показал горы бочек, сундуков и ящиков, а затем бросил две бомбы. Началась цепная реакция, которая быстро снизила кадровую частоту до минимума. Количество взрывов зашкаливало, поэтому странно, что Baldur's Gate 3 не вылетела с критической ошибкой. Тем временем пользователи в комментариях посочувствовали центральному процессору и видеокарте naam achternaam, которым пришлось обрабатывать эту колоссальную нагрузку. Жаль, что энтузиаст не указал спецификации своего ПК.

Baldur's Gate 3 уже вышла в раннем доступе Steam и Google Stadia.