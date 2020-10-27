TCL показала первый в мире работающий прототип смартфона со скручивающимся дисплеем

В Интернете появилось видео (см. ниже), демонстрирующее в действии первый в мире смартфон, оснащённый гибким скручивающимся дисплеем. Прототип устройства создан китайской компанией TCL, которая известна благодаря выпуску телевизоров, а также телефонов под брендами BlackBerry, Alcatel и TCL.

TCL начала говорить о разработке сотового аппарата с экраном, скручивающимся внутри корпуса, в начале текущего года — на выставке потребительской электроники CES 2020. И вот теперь был показан образец необычного гаджета.

Отмечается, что смартфон наделён дисплеем на основе органических светодиодов (OLED). В скрученном состоянии размер панели составляет 4,5 дюйма по диагонали, в раскрытом — 6,7 дюйма. При этом, как отмечается, общая толщина корпуса относительно невелика.

По заявлениям разработчиков, скручивающийся дисплей обладает высокой долговечностью. Он выдерживает не менее 200 000 циклов свёртывания/развёртывания.

Не исключено, что полностью рабочие прототипы аппарата будут продемонстрированы в конце этого или в начале следующего года.