Дурной пример заразителен: Samsung планирует убрать зарядку и наушники из комплекта Galaxy S21

Компания Samsung, по сообщениям осведомлённых корейских интернет-источников, решает вопрос об исключении из комплекта поставки будущих флагманских смартфонов большинства сопутствующих аксессуаров.

Напомним, что на такие меры уже пошла Apple: комплектация новейших аппаратов iPhone 12 не предусматривает наличие ни адаптера питания, ни проводных наушников EarPods. Единственный аксессуар, оставшийся в коробке, — кабель USB-C – Lightning. По мнению Apple, подобный подход позволит потреблять меньше сырья на каждый проданный смартфон, что поможет уменьшить негативное влияние на экологическую обстановку.

Похоже, по стопам Apple решил пойти южнокорейский гигант Samsung. Интернет-ресурсы утверждают, что компания исключит зарядное устройство и наушники из комплекта поставки будущих устройств семейства Galaxy S21.

Причина решения Samsung всё та же — забота об окружающей среде. Однако наблюдатели полагают, что южнокорейская компания преследует и собственные цели — снижение производственных и логистических затрат, а также увеличение дохода от продаж дополнительных аксессуаров.

Пока не ясно, собирается ли Samsung применить данную практику ко всем своим семействам смартфонов или только к дорогим устройствам S-серии.