Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути

Международная группа учёных сообщила об обнаружении в нашей Галактике свободно плавающей планеты, которая по размерам сопоставима с Землёй или Марсом. О данном открытии подробно рассказывается в статье на страницах журнала Astrophysical Journal Letters.

Свободно плавающие планеты или планеты-бродяги, не имеют гравитационной привязки к какой-либо звезде. Если такой объект находится в галактике, он обращается вокруг галактического ядра. В противном случае планета находится в межгалактическом пространстве и не обращается вокруг чего-либо.

Тело, обнаруженное исследователями, располагается в центре Млечного пути. Утверждается, что это самый маленький объект из всех известных планет данного типа.

Нужно отметить, что планеты-бродяги не поддаются обнаружению традиционными методами, которые могут применяться для поиска экзопланет, вращающихся вокруг звёзд за пределами Солнечной системы. Поэтому учёные используют метод гравитационного микролинзирования. Его суть заключается в том, что массивное космическое тело своим гравитационным полем меняет направление распространения электромагнитного излучения, подобно тому, как обычная линза изменяет направление светового луча.

Исследователи полагают, что планеты-бродяги формируются около звёзд, однако затем в результате каких-либо космических катастроф происходит их выброс за пределы своих звёздных систем.