Количество регистраций «коронавирусных» доменов в Рунете снова выросло

Количество регистраций доменных имён в Рунете, имеющих смысловую привязку к COVID-19, вновь пошло в рост. Об этом говорится в сообщении Координационного центра доменов .RU/.РФ.

По данным ведомства, за октябрь в зоне .RU появилось 154 «коронадомена», в .РФ — 31. Общий прирост составил 185 доменных имён, что на 65 доменов больше, чем в сентябре: тогда в .RU и .РФ было зарегистрировано 120 «коронавирусных» доменных имён. По сравнению с так называемым периодом «первой волны» вируса октябрьские показатели всё равно значительно ниже. Например, в марте число регистраций доменных имён, связанных с COVID-19, достигло пика и по итогам месяца составило 1936 «коронадоменов», а в чуть более благоприятном мае — 559.

Всего в настоящий момент в российских национальных доменах насчитывается около 5,3 тысяч площадок, имена которых апеллируют к наименованию коронавируса или пандемии.

В пресс-службе Координационного центра подчёркивают, что некоторые из «коронавирусных» доменных имён ведут на мошеннические или вредоносные сайты, которые используются злоумышленниками для распространения ложной информации либо дистанционной торговли лекарственными средствами, якобы способными помочь в борьбе с болезнью. По этой причине эксперты по информационной безопасности советуют интернет-пользователям быть внимательными при работе с веб-площадками, в URL-адресе которых фигурируют такие ключевые слова, как «coronavirus», «covid», «vaccine», «корона», «ковид», «вирус».