Блогер обнаружил два намёка на то, что Battlefield 6 отправит игроков в Казахстан

Полноценный анонс Battlefield 6 ещё только готовится (намечен на эту весну), но уже сейчас удалось найти намёки на то, где развернутся события игры. Автор YouTube-канала DANNYonPC провёл расследование и обнаружил пару GPS-координат. Они указывают на территорию Казахстана, и это, скорее всего, не случайность. По мнению блогера, в Battlefield 6 пользователи отправятся именно туда.

Первые координаты DANNYonPC удалось обнаружить благодаря ролику с презентации ЕА Play, в котором Electronic Arts кратко рассказала о своих будущих играх. На одном из кадров видео издательство продемонстрировало модель улыбающегося мужчины из Battlefield 6. Если внимательно присмотреться к персонажу, то можно заметить, что на его переносице напечатаны числа. Блогер перевёл их в координаты, которые указали на точку в Казахстане.

На этом расследование DANNYonPC не закончилось. Вторые координаты он нашёл благодаря легендарному облику «Эйдолон» из Battlefield V. Его можно получить за прохождение специального секретного испытания. Скин включает пояс с пряжкой, где выгравированы римские цифры. DANNYonPC трансформировал их в координаты, которые тоже указали на территорию Казахстана.

Напомним: согласно официальным заявлениям, Battlefield 6 отметится невиданными масштабами (по слухам, речь о битвах на 128 человек) и выйдет осенью 2021 года. Недавно к производству игры присоединилась студия Criterion Games, из-за чего ЕА пришлось отложить новую Need for Speed.