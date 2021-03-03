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Блогер обнаружил два намёка на то, что Battlefield 6 отправит игроков в Казахстан

Полноценный анонс Battlefield 6 ещё только готовится (намечен на эту весну), но уже сейчас удалось найти намёки на то, где развернутся события игры. Автор YouTube-канала DANNYonPC провёл расследование и обнаружил пару GPS-координат. Они указывают на территорию Казахстана, и это, скорее всего, не случайность. По мнению блогера, в Battlefield 6 пользователи отправятся именно туда.

Персонаж из новой Battlefield

Персонаж из новой Battlefield

Первые координаты DANNYonPC удалось обнаружить благодаря ролику с презентации ЕА Play, в котором Electronic Arts кратко рассказала о своих будущих играх. На одном из кадров видео издательство продемонстрировало модель улыбающегося мужчины из Battlefield 6. Если внимательно присмотреться к персонажу, то можно заметить, что на его переносице напечатаны числа. Блогер перевёл их в координаты, которые указали на точку в Казахстане.

Фрагмент облика «Эйдолон» с пряжкой

Фрагмент облика «Эйдолон» с пряжкой

На этом расследование DANNYonPC не закончилось. Вторые координаты он нашёл благодаря легендарному облику «Эйдолон» из Battlefield V. Его можно получить за прохождение специального секретного испытания. Скин включает пояс с пряжкой, где выгравированы римские цифры. DANNYonPC трансформировал их в координаты, которые тоже указали на территорию Казахстана.

Напомним: согласно официальным заявлениям, Battlefield 6 отметится невиданными масштабами (по слухам, речь о битвах на 128 человек) и выйдет осенью 2021 года. Недавно к производству игры присоединилась студия Criterion Games, из-за чего ЕА пришлось отложить новую Need for Speed.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: battlefield 6, dice, electronic arts, шутер
battlefield 6, dice, electronic arts, шутер
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