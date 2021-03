Видео первых 22 минут прохождения It Takes Two: сюжетная завязка, уровень в сарае и диалоги

Издание GameSpot опубликовало на своём YouTube-канале первые 22 минуты прохождения It Takes Two — кооперативного экшена от Hazelight Studios и Electronic Arts. В ролике показали сюжетную завязку, уровень в сарае, совместное решение загадок и многое другое.

Начинается ролик с заставки, в которой демонстрируется спор между двумя главными героями, Коди и Мэй. Они состоят в браке, но отношения не ладятся. Герои решают развестись, о чём сообщают своей дочери. Ребёнок, естественно, расстроился, взял любимых кукол и убежал в сарай возле дома. Там девочка нашла книгу любви и пожелала, чтобы её родители помирились.

Затем в ролике показывается, как Коди и Мэй проснулись в телах деревянных кукол дочери. Они встретили ожившую книгу любви, которая пообещала помочь главным героям наладить их отношения. После этого начинается прохождение первого уровня в сарае. Главные герои исследуют локацию, прыгают, забираются на разные объекты окружения и решают головоломки: например, первой задачей Коди и Мэй будет поиск предохранителей для генератора. Один из них станет убегать, из-за чего придётся пуститься в погоню.

Во время прохождения протагонисты постоянно общаются между собой: делятся впечатлениями, спорят и что-то обсуждают.

It Takes Two выйдет 26 марта 2021 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. А тем временем Hazelight Studios уже приступила к созданию нового проекта.